Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 16:13

Анатолий Вассерман: Зеленский лишил себя права быть частью еврейского народа

Владимир Зеленский самостоятельно решил себя права быть частью еврейского народа. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы, известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

"Своей поддержкой наследников тех, кто массово убивал евреев, Зеленский лишил себя права быть частью еврейского народа", — заявил он, комментируя решение редакции The Jerusalem Post убрать украинского политика из топ-50 самых влиятельных евреев мира.

Отметим, что сам Вассерман считает себя не евреем, а русским еврейского происхождения. Утверждает, что национальность человека — это совокупность приобретённых привычек. Убеждён, что национализм — это заразная душевная болезнь.

Зеленского не включили в топ-50 влиятельных евреев, хотя год назад он занял первое место

Зеленского не включили в топ-50 влиятельных евреев, хотя год назад он занял первое место

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа". Ведь на пьедестал почёта в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера, отметил глава государства.

Обложка ©

Getty Images / Nils Petter Nilsson, © LIFE / Андрей Тишин

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Анатолий Вассерман
  • Владимир Зеленский
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров