Анатолий Вассерман: Зеленский лишил себя права быть частью еврейского народа

Владимир Зеленский самостоятельно решил себя права быть частью еврейского народа. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы, известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

"Своей поддержкой наследников тех, кто массово убивал евреев, Зеленский лишил себя права быть частью еврейского народа", — заявил он, комментируя решение редакции The Jerusalem Post убрать украинского политика из топ-50 самых влиятельных евреев мира.

Отметим, что сам Вассерман считает себя не евреем, а русским еврейского происхождения. Утверждает, что национальность человека — это совокупность приобретённых привычек. Убеждён, что национализм — это заразная душевная болезнь.