Северная Македония объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов
Северная Македония без объяснения причин объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Об этом сообщила в пятницу, 15 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва расценила данное решение как желание властей Балканской страны продемонстрировать "западным опекунам" свою значимость в борьбе с мнимой российской угрозой.
"Северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения", — приводит слова Захаровой сайт российского внешнеполитического ведомства.
В МИД заверили, что такой "безответственный и враждебный" выпад против России не останется без ответа.
Ранее в этом году власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, действовавший ежегодно во время курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября. Теперь для посещения европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.