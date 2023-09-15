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15 сентября, 16:34

Северная Македония объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов

Северная Македония без объяснения причин объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Об этом сообщила в пятницу, 15 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва расценила данное решение как желание властей Балканской страны продемонстрировать "западным опекунам" свою значимость в борьбе с мнимой российской угрозой.

"Северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения", — приводит слова Захаровой сайт российского внешнеполитического ведомства.

В МИД заверили, что такой "безответственный и враждебный" выпад против России не останется без ответа.

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Ранее в этом году власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, действовавший ежегодно во время курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября. Теперь для посещения европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.

Обложка ©

Darko Cvetanoski / Unsplash

Марина Калегина
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