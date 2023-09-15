Северная Македония объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов

Северная Македония без объяснения причин объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Об этом сообщила в пятницу, 15 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва расценила данное решение как желание властей Балканской страны продемонстрировать "западным опекунам" свою значимость в борьбе с мнимой российской угрозой.

"Северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения", — приводит слова Захаровой сайт российского внешнеполитического ведомства.

В МИД заверили, что такой "безответственный и враждебный" выпад против России не останется без ответа.