Минюст признал иноагентом публициста Станислава Белковского*

Публициста Станислава Белковского* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

"Белковский* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации и дискредитацию специальной военной операции на Украине", — отметили в ведомстве.

В Минюсте также сообщили, что Белковский*, покинувший РФ, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, формировал негативный образ России и дискредитировал СВО. Кроме того, в реестр иноагентов внесены журналисты Илья Шепелин* и Кирилл Седов*, а также бывший координатор штаба Алексея Навального** в Волгограде Евгений Кочегин* и военный эксперт Юрий Фёдоров*.

Ранее Лайф писал, что актёра Алексея Панина требуют признать иноагентом. С такой просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.