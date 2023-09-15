Медведев по поручению Путина посетил полигон в ДНР рядом с передовой

"Заместитель председателя Совета безопасности по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ [президента РФ Владимира Путина] посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения", — сказал Осипов журналистам.

Ранее Медведев раскрыл, сколько человек было принято на контрактную службу в ВС России с 1 января. Он отметил, что часть из этих людей являются добровольцами, а некоторые из граждан, принятых на службу по контракту, находились в запасе.