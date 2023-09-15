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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 18:17
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Медведев по поручению Путина посетил полигон в ДНР рядом с передовой

Осипов: Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи ЛБС

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих по контракту в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.

"Заместитель председателя Совета безопасности по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ [президента РФ Владимира Путина] посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения", — сказал Осипов журналистам.

Помощник зампреда добавил, что Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.

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Ранее Медведев раскрыл, сколько человек было принято на контрактную службу в ВС России с 1 января. Он отметил, что часть из этих людей являются добровольцами, а некоторые из граждан, принятых на службу по контракту, находились в запасе.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Никонов
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