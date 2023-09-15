Медведев по поручению Путина посетил полигон в ДНР рядом с передовой
Осипов: Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи ЛБС
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих по контракту в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.
"Заместитель председателя Совета безопасности по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ [президента РФ Владимира Путина] посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения", — сказал Осипов журналистам.
Помощник зампреда добавил, что Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.
Ранее Медведев раскрыл, сколько человек было принято на контрактную службу в ВС России с 1 января. Он отметил, что часть из этих людей являются добровольцами, а некоторые из граждан, принятых на службу по контракту, находились в запасе.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина