"Союз МС-24" с новым экипажем МКС пристыковался к станции
"Роскосмос": "Союз МС-24" с экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-24", запущенный с космодрома Байконур, достиг российского сегмента МКС — модуля "Рассвет" — и пристыковался. Трансляция велась на ютуб-канале "Роскосмоса".
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" с Байконура. Видео © t.me / "Роскосмос"
Стыковка проводилась в автоматическом режиме. На корабле прибыли замначальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина – командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара.
Ранее ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур. Перед стартом на ракету нанесли изображения, посвящённые Международной выставке-форуму "Россия", 125-летию МХТ имени Чехова, 130-летию Новосибирска и 105-летию со дня рождения министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева.
t.me / "Роскосмос"