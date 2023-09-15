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15 сентября, 20:36

"Союз МС-24" с новым экипажем МКС пристыковался к станции

"Роскосмос": "Союз МС-24" с экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-24", запущенный с космодрома Байконур, достиг российского сегмента МКС — модуля "Рассвет" — и пристыковался. Трансляция велась на ютуб-канале "Роскосмоса".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" с Байконура. Видео © t.me / "Роскосмос"

Стыковка проводилась в автоматическом режиме. На корабле прибыли замначальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина – командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара.

Ракета с логотипом Международной выставки-форума "Россия" отправится к МКС

Ракета с логотипом Международной выставки-форума "Россия" отправится к МКС

Ранее ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур. Перед стартом на ракету нанесли изображения, посвящённые Международной выставке-форуму "Россия", 125-летию МХТ имени Чехова, 130-летию Новосибирска и 105-летию со дня рождения министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева.

Обложка ©

t.me / "Роскосмос"

Анатолий Симоненко
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