"Союз МС-24" с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Пилотируемый корабль "Союз МС-24", запущенный с космодрома Байконур, достиг российского сегмента МКС — модуля "Рассвет" — и пристыковался. Трансляция велась на ютуб-канале "Роскосмоса".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" с Байконура. Видео © t.me / "Роскосмос"

Стыковка проводилась в автоматическом режиме. На корабле прибыли замначальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина – командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара.