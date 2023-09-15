"Почти три десятка лет вместе": Хью Джекман сообщил о разводе
Актёр Хью Джекман разводится с Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака
Актёр Хью Джекман с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Обложка © ТАСС / ETTORE FERRARI / EPA
Австралийский актёр Хью Джекман, который считался одним из самых примерных семьянинов Голливуда, ошарашил поклонников новостью о разводе с актрисой Деборрой-Ли Фернесс. Они были в браке 27 лет и вместе воспитали двух приёмных детей. Заявление пары приводит журнал People.
"Нам посчастливилось прожить почти три десятка лет вместе как муж и жена в прекрасном любящем браке. Наш путь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить своё индивидуальное развитие", — заявили Хью и Деборра-Ли.
Актёры поженились, когда Хью Джекману было 27 лет, а Деборре-Ли Фернесс — 40. Вместе они воспитали двух приёмных детей.
О причине развода актёры умолчали и заявили, что никаких комментариев на этот счёт давать не будут.
Ранее Лайф писал, что очередная звёздная семейная пара потерпела крах. Находившиеся, казалось бы, в полной гармонии Тимур Родригез и Анна Керимова ошарашили новостью о разводе.