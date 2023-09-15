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15 сентября, 20:22

"Почти три десятка лет вместе": Хью Джекман сообщил о разводе

Актёр Хью Джекман разводится с Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака

<p>Актёр Хью Джекман с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Обложка © ТАСС / ETTORE FERRARI / EPA</p>

Актёр Хью Джекман с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Обложка © ТАСС / ETTORE FERRARI / EPA

Австралийский актёр Хью Джекман, который считался одним из самых примерных семьянинов Голливуда, ошарашил поклонников новостью о разводе с актрисой Деборрой-Ли Фернесс. Они были в браке 27 лет и вместе воспитали двух приёмных детей. Заявление пары приводит журнал People.

"Нам посчастливилось прожить почти три десятка лет вместе как муж и жена в прекрасном любящем браке. Наш путь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить своё индивидуальное развитие", — заявили Хью и Деборра-Ли.

Актёры поженились, когда Хью Джекману было 27 лет, а Деборре-Ли Фернесс — 40. Вместе они воспитали двух приёмных детей.

О причине развода актёры умолчали и заявили, что никаких комментариев на этот счёт давать не будут.

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Андрей Соловьёв
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