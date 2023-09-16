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15 сентября, 22:37

Экс-советник Пентагона раскрыл, чем обернулась попытка США "обескровить" Россию

Полковник Макгрегор заявил, что конфликт на Украине истощил экономику США

Американская экономика истощена из-за стремления Соединённых Штатов "обескровить" Россию украинским конфликтом. Об этом на странице в социальной сети Х написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение", — заявил эксперт.

Также он заметил, что внешний долг США достиг колоссальных размеров. По словам американского военного, теперь Вашингтону необходимо тратить для его обслуживания сумму, примерно равную военному бюджету страны, — около триллиона долларов.

"Ресурсы Америки истощаются", — заявил Дуглас Макгрегор и добавил, что российские власти об этом знают.

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Ранее Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведёт "долгую игру" на Украине и ждёт ухудшения ситуации в Европе с последующим крахом НАТО. Он напомнил, что в той же Германии уже наблюдается деиндустриализация.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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