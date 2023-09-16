Экс-советник Пентагона раскрыл, чем обернулась попытка США "обескровить" Россию

Американская экономика истощена из-за стремления Соединённых Штатов "обескровить" Россию украинским конфликтом. Об этом на странице в социальной сети Х написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение", — заявил эксперт.

Также он заметил, что внешний долг США достиг колоссальных размеров. По словам американского военного, теперь Вашингтону необходимо тратить для его обслуживания сумму, примерно равную военному бюджету страны, — около триллиона долларов.

"Ресурсы Америки истощаются", — заявил Дуглас Макгрегор и добавил, что российские власти об этом знают.