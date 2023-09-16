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16 сентября, 04:20

На Западе увидели угрозу в заявлении Зеленского о беженцах

Журналист Гринвальд: Слова Зеленского об украинцах на Западе звучат как угроза

Заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах звучит как "очень похожее на угрозу". Об этом в подкасте System Update в социальной сети Х заявил ранее сотрудничавший с Эдвардом Сноуденом американский журналист Гленн Гринвальд.

По словам журналиста, Зеленский своим заявлением сказал, что у него "есть террористические ячейки, внедрённые на Западе".

"И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране", — раскрыл смысл слов Зеленского журналист.

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Напомним, что ранее Зеленский пригрозил странам Евросоюза новыми проблемами с беженцами при сокращении объёмов западной помощи украинцам как за пределами, так и внутри страны. Такое заявление прозвучало в интервью изданию Economist.

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t.me / Zelenskiy / Official

Андрей Соловьёв
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