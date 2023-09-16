На Западе увидели угрозу в заявлении Зеленского о беженцах

"И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране", — раскрыл смысл слов Зеленского журналист.