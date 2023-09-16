Пушков раскрыл планы Украины на фоне провала вступления в НАТО и ЕС

У Киева не может быть другой политики, кроме как пытаться "прорваться" в Европу. Украина будет это делать, несмотря на неопределённость по вступлению в НАТО и ЕС. Так считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

"Что же будет делать Украина? А Украина будет делать всё то же самое, что делала со времён майдана, — всячески прорываться в Европу", — отметил Пушков в телеграм-канале.

Сенатор считает, что украинские власти будут позиционировать страну как последний рубеж, который защищает Запад от России. Причём они будут довольствоваться ролью буфера, даже если Киев никуда не примут.