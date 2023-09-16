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16 сентября, 06:18

Пушков раскрыл планы Украины на фоне провала вступления в НАТО и ЕС

Пушков: Украина будет продолжать "прорываться" в Европу

У Киева не может быть другой политики, кроме как пытаться "прорваться" в Европу. Украина будет это делать, несмотря на неопределённость по вступлению в НАТО и ЕС. Так считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

"Что же будет делать Украина? А Украина будет делать всё то же самое, что делала со времён майдана, — всячески прорываться в Европу", — отметил Пушков в телеграм-канале.

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Сенатор считает, что украинские власти будут позиционировать страну как последний рубеж, который защищает Запад от России. Причём они будут довольствоваться ролью буфера, даже если Киев никуда не примут.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Украине стоит прямо заявить о желании вести с РФ мирные переговоры.

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Telegram / Алексей Пушков

Илья Суриков
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