Зеленский пригрозил ответить соседям, нарушающим правила ЕС

Владимир Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обговорить тему доступа агропродукции Украины на рынок ЕС. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского лидера.

Он поблагодарил ЕК за решение не продлевать эмбарго на ввоз зерна из Незалежной, но подчеркнул, что Киев отреагирует на несоблюдение этого правила.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", — пообещал Зеленский.