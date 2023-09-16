Россиянам рассказали, откуда берётся привычка покупать и хвастаться дорогими товарами

Стремление покупать дорогие товары называется эффектом Веблена, или демонстративным потреблением. Оно зачастую связано с самооценкой человека. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель операционного маркетинга сервиса "Пакет" от X5 Анна Фомичёва.

По её словам, эффект Веблена часто называют эффектом престижного потребления. В конце XIX века экономист Торстейн Веблен обратил внимание на то, что увеличение цены на товары или услуги может привести к увеличению спроса на них, а не к снижению. Особенно если эти товары воспринимаются обществом как символы статуса и престижа.

"Демонстративное потребление в первую очередь относилось к предметам роскоши: дорогим часам, ювелирным украшениям, брендовой одежде, автомобилям. Однако сейчас этот экономический феномен заметно расширил области воздействия: современные люди готовы покупать "люксовые" товары даже в продуктовых магазинах", — сказала представитель сервиса.

По словам эксперта, многие люди готовы переплатить даже за обычную минеральную воду в супермаркете, только чтобы показать своё материальное состояние и изысканный вкус. Специалист отметила, что "эффект престижного потребления" тесно связан с самооценкой.

"Он работает на восприятии и оценивании самого себя через призму вещей, которыми мы обладаем. Часто неуверенные в себе потребители выбирают товары "не по карману", чтобы выглядеть привлекательнее в глазах окружающих и создать видимость принадлежности к кругу успешных личностей", — указала Фомичёва.

Она также добавила, что подобные покупки дают лишь поверхностное и временное воздействие на человека и в долгосрочной перспективе не способствуют повышению самооценки. Более того, люди могут вступать в бесконечный круг сравнения себя с другими.