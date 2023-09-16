В Минцифры высказались о возможной блокировке WhatsApp в России

Глава Минцифры России Максут Шадаев, комментируя разговоры о возможной блокировке WhatsApp в стране, заявил, что с мессенджером всё будет хорошо.

"Уверен, что всё будет хорошо", — отметил министр в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Депутат Антон Горелкин высказался за пересмотр позиции по мессенджеру при "расширении функционала в сторону массового распространения информации". А глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой. Напомним, что WhatsApp принадлежит компании Meta*.