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16 сентября, 10:01

В Минцифры высказались о возможной блокировке WhatsApp в России

Глава Минцифры Шадаев: Уверен, что с WhatsApp в России всё будет хорошо

Глава Минцифры России Максут Шадаев, комментируя разговоры о возможной блокировке WhatsApp в стране, заявил, что с мессенджером всё будет хорошо.

"Уверен, что всё будет хорошо", — отметил министр в разговоре с журналистами.

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Напомним, ранее WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Депутат Антон Горелкин высказался за пересмотр позиции по мессенджеру при "расширении функционала в сторону массового распространения информации". А глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой. Напомним, что WhatsApp принадлежит компании Meta*.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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