Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о гибели друга семьи в зоне спецоперации на Украине. В соцсетях она подчеркнула, что он ушёл на поле боя добровольцем, а месяц назад стало известно о трагедии.

"Месяц назад в Мелитополе погиб близкий нашей семье человек, важный для нас человек. В зоне CBO он был водителем, ушёл добровольцем. Взрослый мужчина, отец семейства, человек с феноменальным чувством юмора, состоявшийся в профессии", — написала она.

По её словам, друг считал, что, как любой другой нормальный мужчина, должен быть в зоне СВО. Он верил в победу РФ, даже во время проведения референдума в 2014 году проголосовал за воссоединение Крыма с Россией. Из-за этого с ним перестали общаться друзья, оставшиеся на Украине. Он презирал европейские ценности и искренне расстроился из-за сноса в Одессе памятника её основательнице Екатерине II.