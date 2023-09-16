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Опубликовано 16 сентября 2023, 10:51
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Супруга Петросяна сообщила о гибели близкого человека в зоне СВО

Жена Петросяна Брухунова рассказала о гибели друга семьи в зоне СВО

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о гибели друга семьи в зоне спецоперации на Украине. В соцсетях она подчеркнула, что он ушёл на поле боя добровольцем, а месяц назад стало известно о трагедии.

"Месяц назад в Мелитополе погиб близкий нашей семье человек, важный для нас человек. В зоне CBO он был водителем, ушёл добровольцем. Взрослый мужчина, отец семейства, человек с феноменальным чувством юмора, состоявшийся в профессии", — написала она.

По её словам, друг считал, что, как любой другой нормальный мужчина, должен быть в зоне СВО. Он верил в победу РФ, даже во время проведения референдума в 2014 году проголосовал за воссоединение Крыма с Россией. Из-за этого с ним перестали общаться друзья, оставшиеся на Украине. Он презирал европейские ценности и искренне расстроился из-за сноса в Одессе памятника её основательнице Екатерине II.

"Всегда добавлял: "...будто после этого что-то изменится?". Конечно нет. Не изменится... Покойся с миром, мой друг! Я никогда тебя не забуду, обещаю", — заключила она.

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Ранее сообщалось, что тренер по хоккею подольской школы "Витязь" Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО. Ему было 26 лет.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Евгения Колесникова
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