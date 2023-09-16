Просеять и попробовать на вкус: Россиянам раскрыли лайфхаки по правильному выбору муки

Чтобы выяснить качество купленной муки, её необходимо просеять, растереть и попробовать на вкус. Об этом в беседе с Лайфом рассказала специалист лаборатории филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Андреанова. По её словам, непосредственно в магазине сведения о продукте можно узнать лишь из маркировки, присутствующей на пакете. Это поможет правильно выбрать подходящую муку.

"Выбирайте нужный вид, сорт, проверяйте срок годности и наличие знака качества. Наличие международного значка качества ISO свидетельствует о международной сертификации. Это хороший признак, хотя цена в этом случае может быть выше", — отметила специалист.

После покупки качество муки поможет определить ряд несложных действий. Для начала небольшое количество продукта нужно просеять. Муку нельзя употреблять, если в ней есть загрязнения или вредители. Также стоит растереть небольшое количество муки между пальцами, она должна скрипеть и ссыпаться.

"Запах должен отсутствовать или быть присущим, но не затхлым или кисловатым. Если появились сомнения, для усиления запаха можете немного муки залить горячей водой", — указала Андреанова.

Эксперт также посоветовала попробовать муку на вкус. Если она горчит, отдаёт кислым или плесневым оттенком, то употреблять её опасно. Кроме того, можно размешать муку в кашу с равным количеством воды. Хорошая мука останется при этом белой. Затем следует добавить ещё воды до получения жидкого раствора, осадка на дне быть не должно.

Некоторые недобросовестные производители в состав муки могут включить известь. Чтобы это исключить, необходимо провести тест: размешать муку с водой и добавить туда лимонный сок или уксус. Если примесь начнёт шипеть, то это признак наличия извести.