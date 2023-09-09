9 сентября отмечается Всемирный день лука. Неудивительно, что такому популярному овощу выделили отдельный праздник, ведь он содержит много фитонцидов — биологически активных веществ, подавляющих рост и развитие болезнетворных бактерий. О том, как в магазине выбрать качественный лук, в беседе с Лайфом рассказала химик лаборатории ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Лаура Керефова.

"О чём важно помнить при выборе репчатого лука? Поверхность должна быть сухой и достаточно твёрдой. Луковица должна быть достаточно тяжёлой. Если вес луковицы не соответствует её размеру, то внутри она может быть сухой. Аромат у лука должен быть слабым и не едким", — отметила она.

Эксперт добавила, что на шелухе не должно быть пятен или других следов жизнедеятельности насекомых, а в области корешков — налёта и признаков плесени. Кроме того, увлажнённые участки на поверхности, особенно если они ещё и сильно пахнут, говорят о том, что лук испорчен.

"Чем светлее репчатый лук, тем более острым вкусом он будет обладать. Красный лук хранится меньше, чем белый и золотистый. Этот нюанс следует учитывать, если лук приобретается для длительного хранения", — добавила Керефова.

При этом собеседница Лайфа призвала отказаться от репчатого лука страдающим заболеваниями пищеварительной системы, так как данный овощ повышает кислотность желудочного сока. Кроме того, его не стоит употреблять при заболеваниях почек, печени и гастрите. Тем, у кого нет противопоказаний, лучше проверить лук на содержание нитратов, так как сегодня недобросовестные сельхозпроизводители щедро подкармливают почву подобными удобрениями, которые могут негативно сказаться на здоровье человека.

"Самым полезным для организма считается сырой лук, так как в нём максимально представлены все лечебные элементы. Жареный же теряет большинство витаминов при термической обработке, но делает блюда вкуснее", — заключила химик.