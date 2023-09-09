Международный день красоты, День памяти защитников Севастополя, Анфиса-рябинница: праздники и приметы 9 сентября
Сегодня, 9 сентября 2023 года, в России отмечается несколько неофициальных праздников. Один из них посвящён красоте, другой — спасению жизней. Также на этот день выпадает профессиональный праздник, появление которого связано с забавным инцидентом.
9 сентября — Международный день красоты. Фото © Freepik / free-photo
Международный день красоты
9 сентября в России и за рубежом отмечается праздник под названием Международный день красоты. Появился он по инициативе нашей страны. Вот несколько фактов об этом событии:
- праздник интернациональный, международный;
- отмечается ежегодно 9 сентября, дата не меняется;
- учреждён в 1995 году Международным комитетом по косметологии и эстетике СИДЕСКО;
- это была идея представителей России в организации, предложение поддержали.
"Красота спасёт мир", — гласит расхожая фраза из романа Фёдора Михайловича Достоевского "Идиот". В одной из статей русский писатель затем отмечал: "Красота присуща всему здоровому... Она есть гармония, в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечеству идеалы".
Одна из организаций, которая сейчас в мире отвечает за понятие красоты, — это Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО (CIDESCO — Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie). Он объединяет специалистов в области эстетической косметологии по всему миру. С 1957 года квалификация CIDESCO имеет единые международные стандарты. Эта организация и учредила по предложению России Международный день красоты.
Немногие знают, что есть шуточная мера красоты. Её, согласно легенде, придумали математики. Называется эта единица миллиелен — в честь Елены Троянской, из-за похищения которой началась Троянская война. Елену описывали столь прекрасной, что её красота была способна сдвинуть с местa более тысячи кораблей. Таким образом, один миллиелен равен способности прекрасной женщины сдвинуть один корабль. Красота Елены Троянской оценена в 1186 миллиеленов. Согласно "Иллиаде" Гомера, именно столько кораблей прибыло к стенам Трои.
Что касается сегодняшнего праздника, устоялась традиция в этот день проводить конкурсы красоты, а также различные шествия, акции и фестивали. Профессиональный же праздник сегодня отмечают косметологи, визажисты, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.
Всемирный день оказания первой помощи
9 сентября — Всемирный день оказания первой помощи. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
9 сентября в России и других странах отмечается такой праздник, как Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Рассказываем о нём:
- это интернациональный неофициальный праздник;
- отмечается ежегодно во вторую субботу сентября, в этом году — 10 сентября;
- учреждён в 2000 году Международным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца;
- в этот день среди прочего проводятся курсы по оказанию первой медицинской помощи.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи — это, с одной стороны, профессиональный день службы скорой помощи, с другой — напоминание всем нам, насколько важны хотя бы элементарные навыки по спасению жизни человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от травм, полученных в результате аварий, ожогов, падений или утоплений, случается до 10% всех смертей. В 15% они приводят к инвалидности. Бесспорно, что медицинскую помощь квалифицированно оказывают только профессиональные медики. Но бывают случаи, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто оказался рядом с попавшим в беду. Поэтому любой человек должен знать, как оказать необходимую первую экстренную помощь. Таким людям сегодняшний Всемирный день оказания первой медицинской помощи тоже посвящён.
У медиков есть понятие "золотого часа". Это время после получения травмы, в течение которого помощь будет особо эффективной, а то и ключевой для спасения жизни. Поэтому в случае, например, аварии нужно действовать по такой схеме:
- вызвать скорую неотложную помощь; до приезда медиков проследить, чтобы травмированный человек находился в стабильном положении и не делал резких движений;
- если человек в сознании, узнать о его состоянии, нет ли у него аллергии на лекарства, выяснить контакты близких родственников;
- при отсутствии дыхания уложить на спину, начать искусственную вентиляцию лёгких методом рот в рот;
- при отсутствии сердцебиения провести сердечно-лёгочную реанимацию (30 надавливаний на грудную клетку чередуются с двумя вдохами);
- если есть кровотечения, нужно наложить жгут или тугую повязку, при этом чётко зафиксировать время, когда это было сделано;
- по прибытии медиков рассказать им о всех проделанных действиях и передать информацию от пострадавшего.
День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
Оборона Севастополя. Фото © Wikipedia / Franz Roubaud
9 сентября в Крыму в России отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов. Вот что известно об этом событии:
- День памяти ежегодно 9 сентября отмечается в Крыму;
- приурочен к дате завершения 349-дневной героической обороны Севастополя;
- традиция проведения Дня памяти берёт начало в 1996 году, когда было принято постановление Верховного Совета Крыма "О Дне памяти воинов, павших при обороне г. Севастополя и в Крымской войне...";
- в этот день в Крыму и Севастополе проходят торжественные памятные мероприятия.
Крымская война, которую ещё называют Восточной, была между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства. Она длилась с 1853 по 1856 год. Причиной её стало столкновение геополитических интересов в бассейне Чёрного моря, на Кавказе и Балканах. Франции и Великобритании нужны были новые колонии и рынки, а Турции — содействие других держав в выдавливании России с этих территорий.
Сначала война складывалась для России удачно, однако коалиция противников нарастила силы и выставила миллионную армию против 700-тысячной русской. К маю 1855 года войска союзников в Крыму значительно превосходили также в численности, вооружении, боеприпасах. Началась битва за Севастополь. Нападающие не смогли взять город и начали его осаду, долгое время вели артиллерийский обстрел. После 349 дней героической обороны в ночь на 9 сентября (28 августа по старому стилю) начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, затоплены оставшиеся корабли. 11 сентября (30 августа по старому стилю) союзные войска вступили в разрушенный город. За время атак они потеряли 73 тысячи человек, а русские войска — 102 тысячи. Россия, оказавшаяся в политической изоляции, заключила 30 марта (18 марта по старому стилю) 1856 года Парижский мирный договор. Вскоре после окончания Крымской войны в России развернулось движение за увековечение памяти героев обороны Севастополя.
День тестировщика
Первый обнаруженный "баг". Фото © Wikipedia / U.S. Naval Historical Center Online Library
9 сентября по всему миру, в том числе в России, отмечается праздник — День тестировщика, появление которого объясняется забавной легендой. Вот что известно о нём:
- это международный профессиональный праздник;
- официально не признан;
- отмечается ежегодно 9 сентября, дата не меняется;
- этот молодой праздник пока не успел обзавестись устоявшимися традициями.
Тестировщик программного обеспечения (ПО) — это специалист, который проверяет, насколько корректно работают программы, приложения, отвечают ли они требованиям конечного пользователя. Эта профессия требует широких знаний и умений. Ведь, с одной стороны, нужно иметь представление о работе компьютера, программного обеспечения, даже навыки программирования, а с другой стороны, нужно думать как пользователь. Всё это должно сопровождаться способностью к анализу, выявлению возможных ошибок. Такой сложный труд делает тестировщика полноценным участником разработки программного продукта.
Что касается самого Дня тестировщика, то выбор даты для него объясняется одной легендой. Согласно ей, 9 сентября 1947 года учёные Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли внутри мотылька, который застрял между контактами реле. Этот инцидент был включён в отчёт (причём туда вклеили мотылька) с пояснением: "Первый случай в практике, когда был обнаружен жук". Слово "жук", что на английском — bug, в этом контексте так прижилось, что теперь багом называют любую ошибку в ПО. Сам процесс выявления и устранения причин сбоев в работе компьютера стал называться debugging ("отладка", но дословно — "избавление от жуков").
Приметы 9 сентября
Анфиса-рябинница
9 сентября Православная церковь чтит память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. Известно о ней немного. Согласно средневековым письменным источникам, за исповедание Христа Анфиса была одета во власяное рубище, ей привязали камень на шею и бросили в колодец. Сведения о времени и месте её мученического подвига не сохранились.
В народном же варианте на Руси праздник называется Анфиса-рябинница. В этот день было принято собирать плоды рябины. Это дерево считалось оберегом от нечисти. Его ягоды подвешивали гроздьями под крышей. Также ценили их целебные свойства: они помогали от простудных заболеваний. В этот день не рекомендовалось давать в долг: люди считали, что деньги вернутся не скоро. Также нужно было откладывать какие-то большие приобретения. Свататься на Анфису-рябинницу тоже не советовалось: риск получить отказ был довольно большой.
Погодные приметы 9 сентября
- Журавли летят высоко и неспешно — к мягкой осени.
- Много рябины — к мокрой осени и суровой зиме.
- Много желудей — к лютой зиме.
- Ива рано инеем покрылась — к поздней весне.
Именинники 9 сентября
9 сентября именины у российской актрисы Анфисы Черных. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
9 сентября именины у обладателей следующих имён:
- Александр;
- Анфиса;
- Владимир;
- Дмитрий;
- Иоанн (Иван).
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