Международный день красоты, День памяти защитников Севастополя, Анфиса-рябинница: праздники и приметы 9 сентября Сегодня, 9 сентября 2023 года, в России отмечается несколько неофициальных праздников. Один из них посвящён красоте, другой — спасению жизней. Также на этот день выпадает профессиональный праздник, появление которого связано с забавным инцидентом. 8 сентября, 21:01 9 сентября — Международный день красоты. Фото © Freepik / free-photo

Международный день красоты

9 сентября в России и за рубежом отмечается праздник под названием Международный день красоты. Появился он по инициативе нашей страны. Вот несколько фактов об этом событии: праздник интернациональный, международный;

отмечается ежегодно 9 сентября, дата не меняется;

учреждён в 1995 году Международным комитетом по косметологии и эстетике СИДЕСКО;

это была идея представителей России в организации, предложение поддержали.

"Красота спасёт мир", — гласит расхожая фраза из романа Фёдора Михайловича Достоевского "Идиот". В одной из статей русский писатель затем отмечал: "Красота присуща всему здоровому... Она есть гармония, в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечеству идеалы".

Одна из организаций, которая сейчас в мире отвечает за понятие красоты, — это Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО (CIDESCO — Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie). Он объединяет специалистов в области эстетической косметологии по всему миру. С 1957 года квалификация CIDESCO имеет единые международные стандарты. Эта организация и учредила по предложению России Международный день красоты.

Немногие знают, что есть шуточная мера красоты. Её, согласно легенде, придумали математики. Называется эта единица миллиелен — в честь Елены Троянской, из-за похищения которой началась Троянская война. Елену описывали столь прекрасной, что её красота была способна сдвинуть с местa более тысячи кораблей. Таким образом, один миллиелен равен способности прекрасной женщины сдвинуть один корабль. Красота Елены Троянской оценена в 1186 миллиеленов. Согласно "Иллиаде" Гомера, именно столько кораблей прибыло к стенам Трои.

Что касается сегодняшнего праздника, устоялась традиция в этот день проводить конкурсы красоты, а также различные шествия, акции и фестивали. Профессиональный же праздник сегодня отмечают косметологи, визажисты, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Всемирный день оказания первой помощи

9 сентября — Всемирный день оказания первой помощи. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

9 сентября в России и других странах отмечается такой праздник, как Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно во вторую субботу сентября, в этом году — 10 сентября;

учреждён в 2000 году Международным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца;

в этот день среди прочего проводятся курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи — это, с одной стороны, профессиональный день службы скорой помощи, с другой — напоминание всем нам, насколько важны хотя бы элементарные навыки по спасению жизни человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от травм, полученных в результате аварий, ожогов, падений или утоплений, случается до 10% всех смертей. В 15% они приводят к инвалидности. Бесспорно, что медицинскую помощь квалифицированно оказывают только профессиональные медики. Но бывают случаи, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто оказался рядом с попавшим в беду. Поэтому любой человек должен знать, как оказать необходимую первую экстренную помощь. Таким людям сегодняшний Всемирный день оказания первой медицинской помощи тоже посвящён.

У медиков есть понятие "золотого часа". Это время после получения травмы, в течение которого помощь будет особо эффективной, а то и ключевой для спасения жизни. Поэтому в случае, например, аварии нужно действовать по такой схеме: вызвать скорую неотложную помощь; до приезда медиков проследить, чтобы травмированный человек находился в стабильном положении и не делал резких движений;

если человек в сознании, узнать о его состоянии, нет ли у него аллергии на лекарства, выяснить контакты близких родственников;

при отсутствии дыхания уложить на спину, начать искусственную вентиляцию лёгких методом рот в рот;

при отсутствии сердцебиения провести сердечно-лёгочную реанимацию (30 надавливаний на грудную клетку чередуются с двумя вдохами);

если есть кровотечения, нужно наложить жгут или тугую повязку, при этом чётко зафиксировать время, когда это было сделано;

по прибытии медиков рассказать им о всех проделанных действиях и передать информацию от пострадавшего.

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя

Оборона Севастополя. Фото © Wikipedia / Franz Roubaud

9 сентября в Крыму в России отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов. Вот что известно об этом событии: День памяти ежегодно 9 сентября отмечается в Крыму;

приурочен к дате завершения 349-дневной героической обороны Севастополя;

традиция проведения Дня памяти берёт начало в 1996 году, когда было принято постановление Верховного Совета Крыма "О Дне памяти воинов, павших при обороне г. Севастополя и в Крымской войне...";

в этот день в Крыму и Севастополе проходят торжественные памятные мероприятия.

Крымская война, которую ещё называют Восточной, была между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства. Она длилась с 1853 по 1856 год. Причиной её стало столкновение геополитических интересов в бассейне Чёрного моря, на Кавказе и Балканах. Франции и Великобритании нужны были новые колонии и рынки, а Турции — содействие других держав в выдавливании России с этих территорий.

Сначала война складывалась для России удачно, однако коалиция противников нарастила силы и выставила миллионную армию против 700-тысячной русской. К маю 1855 года войска союзников в Крыму значительно превосходили также в численности, вооружении, боеприпасах. Началась битва за Севастополь. Нападающие не смогли взять город и начали его осаду, долгое время вели артиллерийский обстрел. После 349 дней героической обороны в ночь на 9 сентября (28 августа по старому стилю) начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, затоплены оставшиеся корабли. 11 сентября (30 августа по старому стилю) союзные войска вступили в разрушенный город. За время атак они потеряли 73 тысячи человек, а русские войска — 102 тысячи. Россия, оказавшаяся в политической изоляции, заключила 30 марта (18 марта по старому стилю) 1856 года Парижский мирный договор. Вскоре после окончания Крымской войны в России развернулось движение за увековечение памяти героев обороны Севастополя.

День тестировщика

Первый обнаруженный "баг". Фото © Wikipedia / U.S. Naval Historical Center Online Library

9 сентября по всему миру, в том числе в России, отмечается праздник — День тестировщика, появление которого объясняется забавной легендой. Вот что известно о нём: это международный профессиональный праздник;

официально не признан;

отмечается ежегодно 9 сентября, дата не меняется;

этот молодой праздник пока не успел обзавестись устоявшимися традициями.

Тестировщик программного обеспечения (ПО) — это специалист, который проверяет, насколько корректно работают программы, приложения, отвечают ли они требованиям конечного пользователя. Эта профессия требует широких знаний и умений. Ведь, с одной стороны, нужно иметь представление о работе компьютера, программного обеспечения, даже навыки программирования, а с другой стороны, нужно думать как пользователь. Всё это должно сопровождаться способностью к анализу, выявлению возможных ошибок. Такой сложный труд делает тестировщика полноценным участником разработки программного продукта.

Что касается самого Дня тестировщика, то выбор даты для него объясняется одной легендой. Согласно ей, 9 сентября 1947 года учёные Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли внутри мотылька, который застрял между контактами реле. Этот инцидент был включён в отчёт (причём туда вклеили мотылька) с пояснением: "Первый случай в практике, когда был обнаружен жук". Слово "жук", что на английском — bug, в этом контексте так прижилось, что теперь багом называют любую ошибку в ПО. Сам процесс выявления и устранения причин сбоев в работе компьютера стал называться debugging ("отладка", но дословно — "избавление от жуков").

Приметы 9 сентября

Анфиса-рябинница

9 сентября Православная церковь чтит память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. Известно о ней немного. Согласно средневековым письменным источникам, за исповедание Христа Анфиса была одета во власяное рубище, ей привязали камень на шею и бросили в колодец. Сведения о времени и месте её мученического подвига не сохранились.

В народном же варианте на Руси праздник называется Анфиса-рябинница. В этот день было принято собирать плоды рябины. Это дерево считалось оберегом от нечисти. Его ягоды подвешивали гроздьями под крышей. Также ценили их целебные свойства: они помогали от простудных заболеваний. В этот день не рекомендовалось давать в долг: люди считали, что деньги вернутся не скоро. Также нужно было откладывать какие-то большие приобретения. Свататься на Анфису-рябинницу тоже не советовалось: риск получить отказ был довольно большой.

Погодные приметы 9 сентября

Журавли летят высоко и неспешно — к мягкой осени.

Много рябины — к мокрой осени и суровой зиме.

Много желудей — к лютой зиме.

Ива рано инеем покрылась — к поздней весне.

Именинники 9 сентября

9 сентября именины у российской актрисы Анфисы Черных. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

9 сентября именины у обладателей следующих имён: Александр;

Анфиса;

Владимир;

Дмитрий;

Иоанн (Иван). Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев