В Минздраве опровергли сообщения о дефиците антидепрессантов с флуоксетином

В российских аптеках не наблюдается дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием (МНН) флуоксетин. Так пресс-служба Минздрава РФ опровергла сообщения СМИ о якобы исчезновении этих препаратов.

"По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сегодня в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с действующим веществом флуоксетин российского и иностранного производства.

Ранее агентство РБК сообщало, что в российских аптеках якобы почти не осталось антидепрессанта "Прозак" с действующим веществом флуоксетином. Препарат производит американская компания Elli Lilly, которая покинула наш рынок в марте этого года. Несмотря на уход, поставки должны были продолжиться, поскольку фирма передала права швейцарскому дистрибьютору Swixx Biopharma. О прекращении завоза "Прозака" в РФ компания пока официально не заявляла. Эксперты не исключают, что нехватка препарата возникла по техническим причинам.