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16 сентября, 11:07

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолётного типа

Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. Как сообщили в Минобороны, украинский БПЛА был уничтожен в субботу, 16 сентября, примерно в 13:00 над Белгородской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.

В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники

В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники

Ранее сообщалось, что на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен беспилотник. БПЛА рухнул в районе села Свободная Дубрава.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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