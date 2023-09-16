В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. Как сообщили в Минобороны, украинский БПЛА был уничтожен в субботу, 16 сентября, примерно в 13:00 над Белгородской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.