Вооружённые силы России за прошедшую неделю отразили восемь атак украинских войск на Южно-Донецком направлении. В результате противник понёс потери в живой силе и технике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", — говорится в сообщении министерства.

В результате более 1,1 тысячи украинских военных погибли и ранены. Вместе с тем ВСУ потеряли 15 ББМ, 22 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Кроме того, есть украинские солдаты, которые добровольно сдались в плен. Они пожаловались на низкий уровень морально-психологического состояния бойцов 36-й и 38-й бригад морской пехоты из-за больших потерь личного состава.