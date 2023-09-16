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Опубликовано 16 сентября 2023, 11:51
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ВСУ за неделю потеряли более 1100 военнослужащих на Южно-Донецком направлении

МО: ВС России на Южно-Донецком направлении отразили за неделю восемь атак ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшую неделю отразили восемь атак украинских войск на Южно-Донецком направлении. В результате противник понёс потери в живой силе и технике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", — говорится в сообщении министерства.

В результате более 1,1 тысячи украинских военных погибли и ранены. Вместе с тем ВСУ потеряли 15 ББМ, 22 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Кроме того, есть украинские солдаты, которые добровольно сдались в плен. Они пожаловались на низкий уровень морально-психологического состояния бойцов 36-й и 38-й бригад морской пехоты из-за больших потерь личного состава.

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Ранее Минобороны сообщило, что за неделю ВС РФ нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. В результате было нарушено материально-техническое обеспечение подразделений противника, действующих на Запорожском и Донецком направлениях.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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