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16 сентября, 12:15

Мешки с телами младенцев нашли в подвале жилого дома в Польше, одного из них родила дочь от отца

RMF FM: В Польше нашли в подвале жилого дома тела трёх младенцев

Тела трёх младенцев, завёрнутых в мешки, были найдены в подвале жилого дома в деревне Черники, что расположена в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши. По факту произошедшего правоохранители задержали двоих подозреваемых.

Как сообщает радиостанция RMF FM, сегодня, 16 сентября, полицейские нашли тело третьего ребёнка, два других обнаружили накануне. Задержаны предполагаемый 54-летний отец одного из погибших малышей и его 20-летняя дочь, которая является матерью как минимум одного из младенцев. Сейчас в доме любителей инцеста работают криминалисты, девушке предъявлены обвинения в убийстве.

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Ранее Лайф рассказывал, как под Петербургом малыш чудом спасся от обезумевшей матери, которая заколола отца у него на глазах. Что именно так вывело женщину из себя, пока неизвестно.

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Наталья Исакова
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