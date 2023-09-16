Мешки с телами младенцев нашли в подвале жилого дома в Польше, одного из них родила дочь от отца

Тела трёх младенцев, завёрнутых в мешки, были найдены в подвале жилого дома в деревне Черники, что расположена в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши. По факту произошедшего правоохранители задержали двоих подозреваемых.

Как сообщает радиостанция RMF FM, сегодня, 16 сентября, полицейские нашли тело третьего ребёнка, два других обнаружили накануне. Задержаны предполагаемый 54-летний отец одного из погибших малышей и его 20-летняя дочь, которая является матерью как минимум одного из младенцев. Сейчас в доме любителей инцеста работают криминалисты, девушке предъявлены обвинения в убийстве.