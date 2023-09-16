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16 сентября, 12:19

Эрдоган допустил возможность пойти разными путями с Евросоюзом

Анкара может пойти разными путями с ЕС. Такое заявление на пресс-конференции в Стамбуле сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации отчёта Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в стране.

"Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведём свою оценку этих событий и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо", — сказал он перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

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Ранее на брифинге в Стамбуле Эрдоган предложил РФ, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху на уровне лидеров стран. Инициатива президента Турции предполагает, что в контакте примет участие в том числе он сам.

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Светлана Оперук
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