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16 сентября, 12:55

В Совфеде осадили власти Украины, которые хотят объявить войну России

Сенатор Бондарев назвал блефом планы Киева объявить войну России

Планы Киева объявить войну России являются лишь желанием удержаться за власть и блефом. Так считает глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. По его мнению, "подопечный США" Владимир Зеленский планомерно выходит из-под контроля, в то время как Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине.

"Для чего же тогда Зеленскому война? Всё очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы", — отметил Бондарев в телеграм-канале.

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Он считает, что объявление войны Украиной приведёт к прекращению всех еë экономических отношений с РФ. В этом случае Киев лишится доходов, например, от транзита нефти и газа, которые поддерживают его экономику.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о том, что Владимир Зеленский готов этой осенью объявить войну России и начать всеобщую мобилизацию. По мнению экс-депутата, это позволит уничтожить протестное население.

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ТАСС / AP / Thomas Traasdahl

Илья Суриков
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