Планы Киева объявить войну России являются лишь желанием удержаться за власть и блефом. Так считает глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. По его мнению, "подопечный США" Владимир Зеленский планомерно выходит из-под контроля, в то время как Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине.

"Для чего же тогда Зеленскому война? Всё очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы", — отметил Бондарев в телеграм-канале.

Он считает, что объявление войны Украиной приведёт к прекращению всех еë экономических отношений с РФ. В этом случае Киев лишится доходов, например, от транзита нефти и газа, которые поддерживают его экономику.