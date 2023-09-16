Пиналась ногами: Салон красоты представил свою версию с "избиением" матери с дочерью-подростком

Сотрудники салона "Топчик" в Москве заявили, что выгнали женщину с её 16-летней дочерью из-за агрессивного поведения подростка. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Девочка-подросток пнула сотрудницу салона красоты "Топчик" в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали в администрации салона, девочка с мамой требовали дополнительную услугу, которая не входила в стоимость купона (он позволял за стрижку и окраску заплатить 4,5 тысячи рублей вместо 22,8 тысячи рублей), — смывку косметического пигмента. Для этого нужно было доплатить, что посетительницы делать отказались и стали выплёскивать эмоции. На кадрах видно, как девочка пнула одну из сотрудниц ногой. Тогда администратор салона и один из начальников выпроводили недовольных клиентов за порог. В заведении также назвали липовой справку женщины об ушибе.

При этом пострадавшая рассказала, что была готова оплатить дополнительные услуги, а представленное салоном видео — неполное. Женщина подчеркнула: сотрудники общались с ними по-хамски, а потом забрали у неё телефон из-за попытки написать негативный отзыв о заведении. Перед сотрудницей, которую пнула подросток, недовольные клиентки извинились. Та вообще рассказала, что в салоне хамить посетителям — обычное дело.