Назван неожиданный виновник развода Хью Джекмана после 27 лет брака

Австралийский актёр Хью Джекман предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу своего бракоразводного процесса. Однако в окружении голливудской звезды заговорили о том, что стало причиной серьёзных перемен в личной жизни знаменитости. Как сообщает Daily Mail, союз Джекмана с американской актрисой Деборрой-Ли Фернесс спустя 27 лет мог дать трещину из-за пандемии коронавируса.

"В последние годы их любовь больше превратилась в дружбу, в особенности во время ковида. Локдаун не укрепил их брак, а поставил под угрозу", — сообщил изданию источник из окружения голливудской пары.