Назван неожиданный виновник развода Хью Джекмана после 27 лет брака
Daily Mail: Брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс мог дать трещину из-за ковида
Актёр Хью Джекман с Деборрой-Ли Фернесс. Обложка © Getty Images / Taylor Hill
Австралийский актёр Хью Джекман предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу своего бракоразводного процесса. Однако в окружении голливудской звезды заговорили о том, что стало причиной серьёзных перемен в личной жизни знаменитости. Как сообщает Daily Mail, союз Джекмана с американской актрисой Деборрой-Ли Фернесс спустя 27 лет мог дать трещину из-за пандемии коронавируса.
"В последние годы их любовь больше превратилась в дружбу, в особенности во время ковида. Локдаун не укрепил их брак, а поставил под угрозу", — сообщил изданию источник из окружения голливудской пары.
Напомним, накануне Хью Джекман, который считался одним из самых примерных семьянинов Голливуда, ошарашил поклонников новостью о разводе. С американкой Деборрой-Ли Фернесс он был в браке 27 лет, вместе они воспитали двух приёмных детей. Сейчас Хью — 54, а Деборе — 67 лет, но, очевидно, что разница в возрасте никогда не была для них проблемой.