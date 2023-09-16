Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем помогает решить ринопластика

Кроме эстетических дефектов ринопластика также может помочь устранить проблемы с дыханием. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Арташес Айрапетян.

Пластический хирург Арташес Айрапетян. Фото предоставлено Лайфу

По его словам, большинство людей считают ринопластику чисто косметической операцией, однако бывают случаи, когда ринопластика направлена не на внешний вид носа, а на его функции. Эту процедуру можно разделить на эстетическую и функциональную.

"Функциональная ринопластика — это вид пластики носа, который помогает решить проблемы с дыханием. Функциональная ринопластика может устранить обструкцию носа, вызванную травмой, врождёнными проблемами или другими причинами", — отметил хирург.

Он указал, что анатомические проблемы, на устранение которых направлена функциональная ринопластика, могут вызвать или усугубить ряд других проблем. Среди них — хронический синусит, воспаление, аллергия и апноэ во сне.

По словам эксперта, примерно у 80% населения носовая перегородка так или иначе искривлена. Её выпрямление позволяет улучшить носовой воздухообмен, устраняя заложенность носа и частое чихание. Также нередким показанием к функциональной ринопластике являются воспаление носовой раковины и полипы.