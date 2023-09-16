Работников пяти шахт эвакуируют из-за аварии на подстанции в Кузбассе
В Кузбассе горняков с пяти шахт эвакуируют из-за аварии на подстанции "Заречная"
В Кемеровской области работников пяти шахт эвакуируют из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.
"В Ленинск-Кузнецком и Полысаевском городских округах на пяти шахтах проходит эвакуация из-за остановки вентилятора главного проветривания, пострадавших нет", — приводит сообщение ТАСС.
Эвакуировали горняков с шахт "Октябрьская", имени С.М. Кирова, "Комсомолец", "Заречная", "Костромовская", "Комсомолец". Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) работают только на последней шахте в Ленинск-Кузнецком округе. Там находятся два отделения горноспасателей. Другие шахты помощи не запрашивали, пояснили в управлении.
Шахты принадлежат Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Там уточнили, что авария произошла на трансформаторной подстанции "Заречная" в Беловском городском округе. Главные вентиляторы проветривания остановили на шахтах "Комсомолец" и имени С.М. Кирова. Активирован план ликвидации аварий, работники выходят на поверхность, пострадавших нет.
Ранее в Турции произошёл обвал на шахте, где снимали драму "Чёрная любовь". Пострадали четверо горняков.
ТАСС / Максим Киселёв