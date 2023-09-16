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16 сентября, 15:43

Стало известно, кому принадлежит "мерседес", протаранивший людей в центре Москвы

"360": Владельцем сбившего людей в Москве Mercedes является сын врача Медведева

Автомобиль Mercedes GLE, протаранивший людей на Садовом кольце в Москве, принадлежит Кириллу Медведеву — сыну заслуженного врача России, офтальмолога Игоря Медведева, сообщает телеканал "360", ссылаясь на осведомлённый источник. Однако находился ли Медведев-младший за рулём иномарки в момент инцидента, пока не известно.

В центре Москвы, на Садовом кольце, Mercedes сбил несколько человек. Видео © Telegram / Дептранс

В пресс-службе столичного главка СК России сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения", — добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, 16 сентября днём в центре Москвы Mercedes сбил несколько человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. В результате ДТП один человек госпитализирован, по некоторым данным, он находится в состоянии клинической смерти.

Заснувший за рулём водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области

Заснувший за рулём водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области

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Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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