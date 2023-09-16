ВСУ переходят к тактике "выжженной земли", заявили в Херсонской области

Украинская армия в связи с пониманием неизбежности поражения переходит к тактике "выжженной земли" на правом берегу Днепра. Об этом заявил советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич, комментируя объявленную Киевом эвакуацию.

"Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придётся возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли", — приводит РИА "Новости" его слова.

Малькевич убеждён, что Киев объявил эвакуацию исключительно в корыстных целях, а не в качестве заботы о гражданах, как это пытаются выставить. Людей попросту выбросят из собственных домов и отправят вглубь Украины, чтобы бойцы ВСУ могли использовать опустевшие жилища в своих целях.