ВСУ переходят к тактике "выжженной земли", заявили в Херсонской области
Малькевич: ВСУ переходят к тактике "выжженной земли" на правобережье Днепра
Украинская армия в связи с пониманием неизбежности поражения переходит к тактике "выжженной земли" на правом берегу Днепра. Об этом заявил советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич, комментируя объявленную Киевом эвакуацию.
"Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придётся возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли", — приводит РИА "Новости" его слова.
Малькевич убеждён, что Киев объявил эвакуацию исключительно в корыстных целях, а не в качестве заботы о гражданах, как это пытаются выставить. Людей попросту выбросят из собственных домов и отправят вглубь Украины, чтобы бойцы ВСУ могли использовать опустевшие жилища в своих целях.
Ранее Лайф сообщал, что в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Данное решение касается более 30 населённых пунктов, которые находятся по правому берегу Днепра и бывшему берегу Каховского водохранилища.
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