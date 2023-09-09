Сальдо назвал Зеленского посланником зла
Сальдо заявил о зависти со стороны Киева и назвал Зеленского посланником зла
Украинским властям не удастся помешать проведению выборов в Херсонской области. Такое мнение выразил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он также назвал лидера Незалежной Владимира Зеленского посланником зла.
"Они завидуют, что голосование идёт. Мало того что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины, который, вместо того чтобы быть президентом Украины, стал посланником зла", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
Как он указал, выборы в Херсонской области пройдут вопреки всем попыткам Киева этому помешать. Сальдо подчеркнул, что встретился с международными наблюдателями, которые смогли лично убедиться, что голосование в регионе проходит свободно и демократично.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Лайф писал, что руководители новых субъектов страны — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — уже проголосовали на выборах. Также сообщалось, что на голосовании в новых регионах присутствуют более 30 международных экспертов.
ТАСС / Алексей Коновалов