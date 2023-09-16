Крымчане никогда не откажутся от жизни в составе России, и удары ВСУ западными ракетами не смогут их напугать. Об этом заявил зампредседателя комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Комментируя данную ситуацию, он произнёс известную фразу народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны в 1941 году.

"На заявления украинских террористов ответ прост: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", — приводит РИА "Новости" слова Шонуса.

Он также подчеркнул, что сейчас в вооружённом конфликте участвует Коллективный Запад, что подтверждают поставки ракет и другого оружия украинской армии.