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16 сентября, 17:23

В Крыму ответили цитатой Молотова на угрозы Киева о ракетных ударах

Шонус, комментируя угрозы Киева об ударах по Крыму, вспомнил цитату Молотова

Крымчане никогда не откажутся от жизни в составе России, и удары ВСУ западными ракетами не смогут их напугать. Об этом заявил зампредседателя комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Комментируя данную ситуацию, он произнёс известную фразу народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны в 1941 году.

"На заявления украинских террористов ответ прост: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", — приводит РИА "Новости" слова Шонуса.

Он также подчеркнул, что сейчас в вооружённом конфликте участвует Коллективный Запад, что подтверждают поставки ракет и другого оружия украинской армии.

В Госдуме предупредили о жесточайшем ответе РФ на удары по Крыму западными ракетами

В Госдуме предупредили о жесточайшем ответе РФ на удары по Крыму западными ракетами

Ранее Лайф сообщал, что на Украине заявили о скорой поставке американских дальнобойных ракет ATACMS. Также в МИД страны отметили, что в ходе скорого визита в США Владимир Зеленский будет обсуждать военную помощь и продовольственную безопасность.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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