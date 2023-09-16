Президент ЦАР жёстко ответил на требование Макрона о России
RFI: Президент ЦАР Туадера отверг требование Макрона о выводе инструкторов РФ
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Обложка © Кremlin.ru
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном категорически отверг его требование о выводе российских военных инструкторов из страны. Переговоры глав государств прошли в Париже.
Как сообщает радиостанция RFI, Макрон отметил, что такой шаг мог бы сблизить Францию и ЦАР. Однако лидер африканского государства пояснил, что взаимодействует с Москвой в рамках "соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами", и добавил, что остальное — это "не его дело".
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал продолжать оказывать разностороннюю поддержку ЦАР. Среди самых перспективных направлений глава государства выделил сферу совместной добычи полезных ископаемых, а также развитие энергетики и аграрной промышленности.