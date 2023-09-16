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16 сентября, 18:12

Президент ЦАР жёстко ответил на требование Макрона о России

RFI: Президент ЦАР Туадера отверг требование Макрона о выводе инструкторов РФ

<p>Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Обложка ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/71826/photos/72094" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Кremlin.ru</a></p>

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Обложка © Кremlin.ru

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном категорически отверг его требование о выводе российских военных инструкторов из страны. Переговоры глав государств прошли в Париже.

Как сообщает радиостанция RFI, Макрон отметил, что такой шаг мог бы сблизить Францию и ЦАР. Однако лидер африканского государства пояснил, что взаимодействует с Москвой в рамках "соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами", и добавил, что остальное — это "не его дело".

В ЦАР при поддержке инструкторов России разгромили большую часть банд

В ЦАР при поддержке инструкторов России разгромили большую часть банд

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал продолжать оказывать разностороннюю поддержку ЦАР. Среди самых перспективных направлений глава государства выделил сферу совместной добычи полезных ископаемых, а также развитие энергетики и аграрной промышленности.

Наталья Исакова
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