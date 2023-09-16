Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 19:44

Сочинцы ополчились на женщину, "арендовавшую" целый пляж в час пик

Сочинцы приняли актрису на съёмках сериала за арендовавшую целый пляж туристку

Необычную картину застали жители Краснодарского края. Они утверждают, что в Сочи женщина арендовала целый пляж "Маяк", чтобы купаться в гордом одиночестве вдали от туристов. Однако, как выяснил телеграм-канал SHOT, в этой ситуации всё не так однозначно.

Съёмки сериала на пляже в Сочи. Видео © VK / Краснодар l Новости

Как говорят очевидцы, в это время другие люди на пляже практически лежали "друг на друге" и они не могли оставить без внимания женщину, которая нежилась под солнцем одна.

Но, как выяснил канал, на данном пляже просто снимали сериал, а женщина на самом деле являлась актрисой, которая в это время не отдыхала, а работала.

Дерматовенеролог назвал главного врага для кожи у отдыхающих в бархатный сезон

Дерматовенеролог назвал главного врага для кожи у отдыхающих в бархатный сезон

Ранее Лайф писал, что в Сочи закрыли пляжи из-за угрозы формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба мэрии кубанского города.

Обложка ©

VK / Краснодар l Новости

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Сочи
  • Общество
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров