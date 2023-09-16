Сочинцы ополчились на женщину, "арендовавшую" целый пляж в час пик

Необычную картину застали жители Краснодарского края. Они утверждают, что в Сочи женщина арендовала целый пляж "Маяк", чтобы купаться в гордом одиночестве вдали от туристов. Однако, как выяснил телеграм-канал SHOT, в этой ситуации всё не так однозначно.

Съёмки сериала на пляже в Сочи. Видео © VK / Краснодар l Новости

Как говорят очевидцы, в это время другие люди на пляже практически лежали "друг на друге" и они не могли оставить без внимания женщину, которая нежилась под солнцем одна.

Но, как выяснил канал, на данном пляже просто снимали сериал, а женщина на самом деле являлась актрисой, которая в это время не отдыхала, а работала.