Москвичка попала в больницу после падения зеркала в салоне красоты

Визит в салон красоты для одной из жительниц российской столицы закончился госпитализацией. Как сообщает Прокуратура Москвы в телеграм-канале, на женщину упало зеркало.

По данным пресс-службы, всё произошло на улице Гвоздева. На клиентку столичного салона красоты во время процедуры рухнуло зеркало с потолка, после чего её пришлось госпитализировать с травмами в ближайшее медицинское учреждение.

В социальных сетях рассказывают, что в заведении незадолго до инцидента произошёл прорыв воды. Очевидцы также сообщают, что девушка в результате падения потолочного зеркала получила травмы спины.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Обстоятельства случившегося устанавливаются.