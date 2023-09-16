Москвичка попала в больницу после падения зеркала в салоне красоты
Прокуратура Москвы: В салоне красоты на улице Гвоздева на женщину упало зеркало
Зеркало упало на женщину в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Визит в салон красоты для одной из жительниц российской столицы закончился госпитализацией. Как сообщает Прокуратура Москвы в телеграм-канале, на женщину упало зеркало.
По данным пресс-службы, всё произошло на улице Гвоздева. На клиентку столичного салона красоты во время процедуры рухнуло зеркало с потолка, после чего её пришлось госпитализировать с травмами в ближайшее медицинское учреждение.
В социальных сетях рассказывают, что в заведении незадолго до инцидента произошёл прорыв воды. Очевидцы также сообщают, что девушка в результате падения потолочного зеркала получила травмы спины.
Таганская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что рабочий упал в металлическую ёмкость с высоты десяти метров на строительной площадке в московском Восточном Дегунине. Всё произошло на объекте по Дубнинскому проезду, дом 7А.