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16 сентября, 20:26

Москвичка попала в больницу после падения зеркала в салоне красоты

Прокуратура Москвы: В салоне красоты на улице Гвоздева на женщину упало зеркало

<p>Зеркало упало на женщину в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Зеркало упало на женщину в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Визит в салон красоты для одной из жительниц российской столицы закончился госпитализацией. Как сообщает Прокуратура Москвы в телеграм-канале, на женщину упало зеркало.

По данным пресс-службы, всё произошло на улице Гвоздева. На клиентку столичного салона красоты во время процедуры рухнуло зеркало с потолка, после чего её пришлось госпитализировать с травмами в ближайшее медицинское учреждение.

В социальных сетях рассказывают, что в заведении незадолго до инцидента произошёл прорыв воды. Очевидцы также сообщают, что девушка в результате падения потолочного зеркала получила травмы спины.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Андрей Соловьёв
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