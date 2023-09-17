Раскрыты плохие привычки, присущие людям с высоким IQ

Люди с высоким IQ много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других. Об этом сообщило издание Psychology Today со ссылкой на соответствующее исследование учёных из американского Университета Миннесоты.

Исследователи пояснили, что у умных людей обычно не убрано в комнате, таким образом связав с высоким показателем интеллекта творческий беспорядок. На эту тему высказалась учёный-психолог Кэтлин Вогс. По её словам, там, где порядок, нет места новым открытиям — лишь условности и осторожность.

Специалисты выяснили, что ещё одним признаком высокоинтеллектуального человека является поздний режим сна. Согласно результатам исследования, умнее те, кто ложится и встаёт позже других. Журналисты Curious Mind Magazine, в свою очередь, заявили, что такие выдающиеся личности, как Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль и Элвис Пресли, были совами.

"Таким образом, гипотеза предсказывает, что более умные люди с большей вероятностью будут вести ночной образ жизни, чем менее умные люди", — говорится в публикации.

Помимо этого, было установлено, что умные люди чаще ругаются. Также у них, по словам исследователей, богаче словарный запас и лучше риторические навыки.