В Киеве подсказали Западу, как надо "правильно" помогать Украине
Секретарь СНБО Данилов: Западные партнёры должны узаконить помощь Украине
Украинские партнёры должны закрепить военную помощь Киеву на законодательном уровне, чтобы не дать случиться "усталости" от конфликта. Об этом и о других требованиях написал в колонке для издания "Украинская правда" секретарь украинского Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
Данилов признал, что в ряде западных СМИ активно продвигаются тезисы о провале украинского контрнаступления. В этой связи он поспешил заявить, что успехов ВСУ не могут достичь из-за "дозирования военной помощи" со стороны Запада, и рассказал, что нужно Киеву для победы.
"Для того чтобы не произошло "распутывания сети помощи", наши партнёры, по моему мнению, должны, во-первых, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность", — пояснил Данилов.
Кроме того, подчеркнул он, военная помощь Украине должна быть законодательно закреплена в "долгосрочных циклах" и Запад должен принять меры "по нивелированию усталости от украинского конфликта".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с прибывшим в Киев министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши рассказал, что Киев получил от Токио уже свыше двух миллиардов долларов макрофинансовой помощи.
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