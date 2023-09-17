В Киеве подсказали Западу, как надо "правильно" помогать Украине

Украинские партнёры должны закрепить военную помощь Киеву на законодательном уровне, чтобы не дать случиться "усталости" от конфликта. Об этом и о других требованиях написал в колонке для издания "Украинская правда" секретарь украинского Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Данилов признал, что в ряде западных СМИ активно продвигаются тезисы о провале украинского контрнаступления. В этой связи он поспешил заявить, что успехов ВСУ не могут достичь из-за "дозирования военной помощи" со стороны Запада, и рассказал, что нужно Киеву для победы.

"Для того чтобы не произошло "распутывания сети помощи", наши партнёры, по моему мнению, должны, во-первых, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность", — пояснил Данилов.

Кроме того, подчеркнул он, военная помощь Украине должна быть законодательно закреплена в "долгосрочных циклах" и Запад должен принять меры "по нивелированию усталости от украинского конфликта".