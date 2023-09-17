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17 сентября, 01:59

В Киеве подсказали Западу, как надо "правильно" помогать Украине

Секретарь СНБО Данилов: Западные партнёры должны узаконить помощь Украине

Украинские партнёры должны закрепить военную помощь Киеву на законодательном уровне, чтобы не дать случиться "усталости" от конфликта. Об этом и о других требованиях написал в колонке для издания "Украинская правда" секретарь украинского Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Данилов признал, что в ряде западных СМИ активно продвигаются тезисы о провале украинского контрнаступления. В этой связи он поспешил заявить, что успехов ВСУ не могут достичь из-за "дозирования военной помощи" со стороны Запада, и рассказал, что нужно Киеву для победы.

"Для того чтобы не произошло "распутывания сети помощи", наши партнёры, по моему мнению, должны, во-первых, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность", — пояснил Данилов.

Кроме того, подчеркнул он, военная помощь Украине должна быть законодательно закреплена в "долгосрочных циклах" и Запад должен принять меры "по нивелированию усталости от украинского конфликта".

Критикующая помощь Киеву депутат Бундестага создаст свою партию

Критикующая помощь Киеву депутат Бундестага создаст свою партию

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с прибывшим в Киев министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши рассказал, что Киев получил от Токио уже свыше двух миллиардов долларов макрофинансовой помощи.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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