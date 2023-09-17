Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону вопросы черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщается в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он подчеркнул, что Блинкен и Гутерриш затронули большой перечень вопросов, включая спецоперацию на Украине и ситуацию в области безопасности на Гаити.

"Они обсудили приоритеты США на Генеральной Ассамблее ООН, включая поддержку ключевых принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, обновление ООН для реагирования на вызовы XXI века и усилия, направленные на достижение целей устойчивого развития ООН", — написал Миллер.