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17 сентября, 03:51

Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку

Госсекретарь США Блинкен и генсек ООН Гутерриш обсудили зерновую сделку

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону вопросы черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщается в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он подчеркнул, что Блинкен и Гутерриш затронули большой перечень вопросов, включая спецоперацию на Украине и ситуацию в области безопасности на Гаити.

"Они обсудили приоритеты США на Генеральной Ассамблее ООН, включая поддержку ключевых принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, обновление ООН для реагирования на вызовы XXI века и усилия, направленные на достижение целей устойчивого развития ООН", — написал Миллер.

Генсек ООН обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Генсек ООН обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что возобновление зерновой инициативы с Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов возможно только после получения реальной отдачи по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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