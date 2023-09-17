Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные отразили шесть украинских атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", — рассказал Савчук.

Он также рассказал, что бомбардировочная авиация "Центра" многократно наносила удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населённого пункта Серебрянка. В результате украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, а также танк и боевую бронированную машину.