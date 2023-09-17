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17 сентября, 03:57

Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны РФ: Группировка "Центр" отразила шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные отразили шесть украинских атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", — рассказал Савчук.

Он также рассказал, что бомбардировочная авиация "Центра" многократно наносила удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населённого пункта Серебрянка. В результате украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, а также танк и боевую бронированную машину.

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Ранее Савчук рассказал, что группировка "Центр" уничтожила командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трёх районах: Дружелюбовка, Невское, Серебрянка.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Анатолий Симоненко
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