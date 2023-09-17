ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября 2023, 03:57
6274

Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны РФ: Группировка "Центр" отразила шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные отразили шесть украинских атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", — рассказал Савчук.

Он также рассказал, что бомбардировочная авиация "Центра" многократно наносила удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населённого пункта Серебрянка. В результате украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, а также танк и боевую бронированную машину.

Силовики пресекли деятельность неонацистов, планировавших в России тяжкие преступления
Силовики пресекли деятельность неонацистов, планировавших в России тяжкие преступления

Ранее Савчук рассказал, что группировка "Центр" уничтожила командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трёх районах: Дружелюбовка, Невское, Серебрянка.

*Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar