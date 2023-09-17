Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения строившегося около десяти лет Камчатского Морского собора в Петропавловске-Камчатском и отслужил божественную литургию. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Трансляцию вёл губернатор региона Владимир Солодов во "ВКонтакте".

Патриарх Кирилл провёл чин великого освящения Морского собора на Камчатке. Видео © VK / Владимир Солодов

Жители Петропавловска-Камчатского, общественники, военные моряки, а также представители городских и краевых властей, включая самого Солодова, собрались на утреннюю службу, которая официально завершает возведение храма. В ходе церемонии Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения. В дар собору он передал икону Божией Матери "Воспитание", а в благодарность за труды архиепископу вручил памятный крест и панацею.

"Благодарю вас, владыка, за преданность делу, за то, что вы не жалеете сил, трудясь ради народа, здесь пребывающего, воспитывая людей в вере православной и неся прочие служения, связанные с вашим саном", — сказал патриарх.

Священнослужителям Петропавловской епархии он также передал двухтомные служебники, после чего состоялось вручение наград за возведение храма. В завершение церемонии Патриарх Кирилл поздравил всех присутствующих с этим историческим событием.

"Пусть Господь хранит нашу землю, страну нашу. Пусть хранит в сердцах веру православную, в ней же наше утверждение, как сказано в одном из духовных гимнов, а вместе с верой — чувство ответственности друг за друга, требование к себе жить по Божьим заповедям", — добавил он.

Отметим, что строительство собора началось 28 августа 2013 года в центре города. Храм, рассчитанный на 500 человек, высотой 41 метр находится на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря.