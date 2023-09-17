Патриарх Кирилл провёл чин великого освящения Морского собора на Камчатке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения строившегося около десяти лет Камчатского Морского собора в Петропавловске-Камчатском и отслужил божественную литургию. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Трансляцию вёл губернатор региона Владимир Солодов во "ВКонтакте".
Патриарх Кирилл провёл чин великого освящения Морского собора на Камчатке. Видео © VK / Владимир Солодов
Жители Петропавловска-Камчатского, общественники, военные моряки, а также представители городских и краевых властей, включая самого Солодова, собрались на утреннюю службу, которая официально завершает возведение храма. В ходе церемонии Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения. В дар собору он передал икону Божией Матери "Воспитание", а в благодарность за труды архиепископу вручил памятный крест и панацею.
"Благодарю вас, владыка, за преданность делу, за то, что вы не жалеете сил, трудясь ради народа, здесь пребывающего, воспитывая людей в вере православной и неся прочие служения, связанные с вашим саном", — сказал патриарх.
Священнослужителям Петропавловской епархии он также передал двухтомные служебники, после чего состоялось вручение наград за возведение храма. В завершение церемонии Патриарх Кирилл поздравил всех присутствующих с этим историческим событием.
"Пусть Господь хранит нашу землю, страну нашу. Пусть хранит в сердцах веру православную, в ней же наше утверждение, как сказано в одном из духовных гимнов, а вместе с верой — чувство ответственности друг за друга, требование к себе жить по Божьим заповедям", — добавил он.
Отметим, что строительство собора началось 28 августа 2013 года в центре города. Храм, рассчитанный на 500 человек, высотой 41 метр находится на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря.
Ранее патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский. Такое заявление он сделал после молебна на площади Александра Невского в Петербурге. По словам патриарха, Отечество нужно любить, заботиться о нём и ограждать от всех врагов. Он добавил, что на православных россиянах лежит особая ответственность.
VK / Владимир Солодов