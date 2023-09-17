В США раскрыли правду об Украине, которую скрывает администрация Байдена

В нанесении дальнобойных ракетных ударов украинским военным помогает западная разведка. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, от жителей США эту информацию скрывает администрация президента Джо Байдена.

"Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", — написал он в соцсети Х.