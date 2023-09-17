В США раскрыли правду об Украине, которую скрывает администрация Байдена
Полковник Макгрегор: Западная разведка помогает ВСУ наносить ракетные удары
В нанесении дальнобойных ракетных ударов украинским военным помогает западная разведка. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, от жителей США эту информацию скрывает администрация президента Джо Байдена.
"Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", — написал он в соцсети Х.
Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что ВСУ начали применять тактику дальнобойных ударов. Для этого они используют западные ракеты и информацию разведслужб. По его мнению, это происходит из-за неспособности ВСУ вести бой на земле на фоне больших потерь.
Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency