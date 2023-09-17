В США предупредили украинскую армию о скором появлении новой проблемы

Плохая погода может помешать попыткам ВСУ прорвать оборону ВС РФ в зоне боевых действий. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Авторы материала считают, что препятствиями для украинских войск станут холод и дожди.

В публикации говорится о том, что бойцы ВСУ могут испытать очередные сложности в связи с наступлением осени. Погода ухудшится, а это значит, что они не смогут в полной мере использовать боевую технику и перемещаться. С таким прогнозом согласился и рядовой украинского воздушно-разведывательного батальона Александр Солонько.