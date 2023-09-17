В США предупредили украинскую армию о скором появлении новой проблемы
WSJ: Дожди и холод могут помешать ВСУ прорвать оборону российских войск
Плохая погода может помешать попыткам ВСУ прорвать оборону ВС РФ в зоне боевых действий. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Авторы материала считают, что препятствиями для украинских войск станут холод и дожди.
В публикации говорится о том, что бойцы ВСУ могут испытать очередные сложности в связи с наступлением осени. Погода ухудшится, а это значит, что они не смогут в полной мере использовать боевую технику и перемещаться. С таким прогнозом согласился и рядовой украинского воздушно-разведывательного батальона Александр Солонько.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о том, что медленный темп контрнаступления ВСУ объясняется не дефицитом вооружений. По его словам, виной всему "сложная обстановка на фронте". Он также добавил, что ВС РФ заложили огромное количество мин, которые тормозят продвижение ВСУ.
Telegram / Министерство обороны Украины