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17 сентября, 10:24

Следовавший из России сухогруз столкнулся с судном у берегов Турции

Минтранс Турции: Шедший из РФ сухогруз столкнулся с судном недалеко от Стамбула

<p>Следовавший из России сухогруз столкнулся с судном недалеко от Стамбула. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1703317235639431446" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı </a></p>

Следовавший из России сухогруз столкнулся с судном недалеко от Стамбула. Обложка © Twitter / T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Следовавший из России в Малайзию сухогруз столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. Об инциденте сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что сухогруз New Legend следовал под флагом Гонконга, а контейнеровоз Elbsun — под флагом Португалии. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Наталья Исакова
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