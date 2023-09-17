Следовавший из России сухогруз столкнулся с судном у берегов Турции
Минтранс Турции: Шедший из РФ сухогруз столкнулся с судном недалеко от Стамбула
Следовавший из России сухогруз столкнулся с судном недалеко от Стамбула. Обложка © Twitter / T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Следовавший из России в Малайзию сухогруз столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. Об инциденте сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что сухогруз New Legend следовал под флагом Гонконга, а контейнеровоз Elbsun — под флагом Португалии. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Лайф сообщал, что лайнер с тысячей пассажиров на борту врезался в нефтяной танкер у Майорки. В социальных сетях появилось видео инцидента.