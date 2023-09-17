Следовавший из России сухогруз столкнулся с судном у берегов Турции

Следовавший из России в Малайзию сухогруз столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. Об инциденте сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что сухогруз New Legend следовал под флагом Гонконга, а контейнеровоз Elbsun — под флагом Португалии. Пострадавших в результате инцидента нет.