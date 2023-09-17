Войска РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР
МО: ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ
Минобороны России сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов Вооружённых сил Украины. Это произошло в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.
"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ", — указывается в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" отразила шесть атак ВСУ под Красным Лиманом. В результате украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, а также танк и боевую бронированную машину.
ТАСС / Алексей Коновалов