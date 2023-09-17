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17 сентября, 11:32

Войска РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР

МО: ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов Вооружённых сил Украины. Это произошло в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.

"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ", — указывается в сообщении ведомства.

ВСУ лишились пункта управления дронами в Херсонской области

ВСУ лишились пункта управления дронами в Херсонской области

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" отразила шесть атак ВСУ под Красным Лиманом. В результате украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, а также танк и боевую бронированную машину.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Светлана Оперук
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