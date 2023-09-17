Войска РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов Вооружённых сил Украины. Это произошло в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" отразила шесть атак ВСУ под Красным Лиманом. В результате украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, а также танк и боевую бронированную машину.