ВСУ лишились пункта управления дронами в Херсонской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном
Российские войска в ходе спецоперации разгромили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих... а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области", — сказали в ведомстве.
Также противник потерял боевую бронированную машину и два автомобиля.
А ранее в Минобороны РФ подтвердили ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода. Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ