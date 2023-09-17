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Регион
Опубликовано 17 сентября 2023, 11:05
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ВСУ лишились пункта управления дронами в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном

Российские войска в ходе спецоперации разгромили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих... а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области", — сказали в ведомстве.

Также противник потерял боевую бронированную машину и два автомобиля.

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А ранее в Минобороны РФ подтвердили ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода. Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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