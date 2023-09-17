ВСУ лишились пункта управления дронами в Херсонской области

Российские войска в ходе спецоперации разгромили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих... а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области", — сказали в ведомстве.

Также противник потерял боевую бронированную машину и два автомобиля.