Экс-глава украинской Херсонской администрации умер в 49 лет

На Украине в возрасте 49 лет умер бывший глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Геннадий Лагута. С октября 2021 года он возглавлял региональную администрацию и был уволен в июле 2022-го.

"Ушёл из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута", — сообщил назначенный киевским режимом нынешний глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в телеграм-канале.

При этом украинское издание "Страна" утверждает, что Лагута покончил с собой. По данным журналистов, его обвиняли в том, что часть Херсонской области перешла под контроль ВС РФ. При этом официальных обвинений экс-чиновнику никто не выдвигал.

В феврале текущего года СБУ заподозрила его в мошенничестве и подделке документов. Это было связано с присвоением Лагутой полученного для служебных нужд автомобиля.