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17 сентября, 11:59
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Экс-глава украинской Херсонской администрации умер в 49 лет

Экс-глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Лагута покончил с собой

<p>Геннадий Лагута. Обложка © Telegram / Прокудін Олександр</p>

Геннадий Лагута. Обложка © Telegram / Прокудін Олександр

На Украине в возрасте 49 лет умер бывший глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Геннадий Лагута. С октября 2021 года он возглавлял региональную администрацию и был уволен в июле 2022-го.

"Ушёл из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута", — сообщил назначенный киевским режимом нынешний глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в телеграм-канале.

При этом украинское издание "Страна" утверждает, что Лагута покончил с собой. По данным журналистов, его обвиняли в том, что часть Херсонской области перешла под контроль ВС РФ. При этом официальных обвинений экс-чиновнику никто не выдвигал.

В феврале текущего года СБУ заподозрила его в мошенничестве и подделке документов. Это было связано с присвоением Лагутой полученного для служебных нужд автомобиля.

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Наталья Исакова
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