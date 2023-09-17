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17 сентября, 12:19
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В США рассказали, как Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН

Экс-морпех США Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед встречей Совбеза ООН

Советник украинской администрации Михаил Подоляк своим скандальным заявлением о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая, Индии и Турции попросту подставил Владимира Зеленского перед заседанием Совбеза ООН. Об этом сказал бывший морской пехотинец ВВС США Брайан Берлетик.

"Кого он (Зеленский. — Прим. Лайфа) собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ", — заявил Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

По его словам, Подоляк оскорбил народ, который Зеленский попытается "очаровать" на предстоящем международном мероприятии. Напомним, заседание СБ ООН пройдёт 20 сентября. Представлять Россию будет глава МИД Сергей Лавров.

Пекин потребовал объяснений слов Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале"

Пекин потребовал объяснений слов Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале"

Ранее в интервью одному из украинских СМИ Подоляк назвал "слабый интеллектуальный потенциал" проблемой Индии и Китая. По его словам, эти страны, равно как и Турция, "зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь красивой фразой о национальных интересах". После этого Подоляк, пытаясь оправдаться за свой спич, заявил, что его слова о Турции, Китае и Индии якобы были вырваны из контекста.

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ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis

Наталья Исакова
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