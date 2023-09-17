В США рассказали, как Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН
Экс-морпех США Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед встречей Совбеза ООН
Советник украинской администрации Михаил Подоляк своим скандальным заявлением о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая, Индии и Турции попросту подставил Владимира Зеленского перед заседанием Совбеза ООН. Об этом сказал бывший морской пехотинец ВВС США Брайан Берлетик.
"Кого он (Зеленский. — Прим. Лайфа) собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ", — заявил Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
По его словам, Подоляк оскорбил народ, который Зеленский попытается "очаровать" на предстоящем международном мероприятии. Напомним, заседание СБ ООН пройдёт 20 сентября. Представлять Россию будет глава МИД Сергей Лавров.
Ранее в интервью одному из украинских СМИ Подоляк назвал "слабый интеллектуальный потенциал" проблемой Индии и Китая. По его словам, эти страны, равно как и Турция, "зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь красивой фразой о национальных интересах". После этого Подоляк, пытаясь оправдаться за свой спич, заявил, что его слова о Турции, Китае и Индии якобы были вырваны из контекста.
ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis