Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — отметил он в эфире Deutschlandfunk.

Журналист добавил, что киевские власти, наоборот, должны защищать своих граждан, а не ограничивать их свободу, несмотря на плачевную ситуацию в стране.