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Регион
Опубликовано 17 сентября 2023, 13:32
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В Германии призвали отказать Киеву в просьбах вернуть мужчин-беженцев

Журналист Эверт призвал ФРГ не выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ

Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — отметил он в эфире Deutschlandfunk.

Журналист добавил, что киевские власти, наоборот, должны защищать своих граждан, а не ограничивать их свободу, несмотря на плачевную ситуацию в стране.

Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов
Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов

Ранее в Германии заявили о разрушающемся образе Украины из-за жалоб Владимира Зеленского на уклонистов. По мнению полковника в отставке Вольфганга Рихтера, заявления Киева в определённой степени призваны надавить на Запад: в ЕС насчитывается около 600 тысяч уехавших из Незалежной мужчин.

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ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Дарья Нарыкова
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