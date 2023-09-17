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17 сентября, 13:32

В Германии призвали отказать Киеву в просьбах вернуть мужчин-беженцев

Журналист Эверт призвал ФРГ не выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ

Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — отметил он в эфире Deutschlandfunk.

Журналист добавил, что киевские власти, наоборот, должны защищать своих граждан, а не ограничивать их свободу, несмотря на плачевную ситуацию в стране.

Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов

Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации уклонистов

Ранее в Германии заявили о разрушающемся образе Украины из-за жалоб Владимира Зеленского на уклонистов. По мнению полковника в отставке Вольфганга Рихтера, заявления Киева в определённой степени призваны надавить на Запад: в ЕС насчитывается около 600 тысяч уехавших из Незалежной мужчин.

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ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Дарья Нарыкова
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