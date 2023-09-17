В Германии призвали отказать Киеву в просьбах вернуть мужчин-беженцев
Журналист Эверт призвал ФРГ не выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — отметил он в эфире Deutschlandfunk.
Журналист добавил, что киевские власти, наоборот, должны защищать своих граждан, а не ограничивать их свободу, несмотря на плачевную ситуацию в стране.
Ранее в Германии заявили о разрушающемся образе Украины из-за жалоб Владимира Зеленского на уклонистов. По мнению полковника в отставке Вольфганга Рихтера, заявления Киева в определённой степени призваны надавить на Запад: в ЕС насчитывается около 600 тысяч уехавших из Незалежной мужчин.
ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU