Президент Финляндии заявил о важности сохранения отношений с Россией

Странам Запада необходимо найти способ поддерживать отношения с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он считает, что Западу стоит проявлять терпимость.

"Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию", — сказал он в интервью газете New York Times.

Ниинистё указал, что после завершения украинского конфликта доверие в отношениях с РФ будет необходимо как гарантия того, что подобная ситуация не повторится. Президент Финляндии также считает, что нынешняя ситуация может настолько накалиться, что возрастёт риск применения ядерного оружия.

Он напомнил странам, поставляющим оружие Украине, что конфликт может вырасти в мировую войну. Ниинистё счёл, что изменить ситуацию к худшему могут даже мелочи.