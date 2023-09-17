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17 сентября, 13:08

Президент Финляндии заявил о важности сохранения отношений с Россией

Президент Финляндии Ниинистё: Западу нужно поддерживать отношения с Россией

Странам Запада необходимо найти способ поддерживать отношения с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он считает, что Западу стоит проявлять терпимость.

"Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию", — сказал он в интервью газете New York Times.

Ниинистё указал, что после завершения украинского конфликта доверие в отношениях с РФ будет необходимо как гарантия того, что подобная ситуация не повторится. Президент Финляндии также считает, что нынешняя ситуация может настолько накалиться, что возрастёт риск применения ядерного оружия.

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Он напомнил странам, поставляющим оружие Украине, что конфликт может вырасти в мировую войну. Ниинистё счёл, что изменить ситуацию к худшему могут даже мелочи.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о том, что Североатлантический альянс не собирается атаковать Россию. По его словам, военный блок не представляет угрозы для РФ.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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