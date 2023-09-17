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17 сентября, 17:11

Россиянин утонул в море в Абхазии

В Гагрском районе Абхазии в море утонул российский турист из Иванова

Трагический инцидент произошёл утром 17 сентября в море в Абхазии. Россиянин утонул во время плавания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Житель города Иваново Российской Федерации Рябчиков Игорь Юрьевич 1972 года рождения утонул сегодня утром в районе села Алахадзы Гагрского района", говорится в сообщении министерства.

За помощью к спасателям обратились друзья Игоря, которые вместе с ним отдыхали на юге. Сотрудники МЧС сразу выехали на место ЧП.

Известный петербургский фотограф утонул в бассейне

Известный петербургский фотограф утонул в бассейне

Ранее Лайф рассказывал о героическом подвиге 15-летней россиянки, которая в одиночку вытащила из моря в Абхазии тонувшего мальчика. ЧП произошло на пляже Пицунды. Как оказалось, ребёнок начал захлёбываться из-за судорог.

Обложка ©

Unsplash / Janosch Lino

Дарья Нарыкова
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