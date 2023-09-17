Россиянин утонул в море в Абхазии

Трагический инцидент произошёл утром 17 сентября в море в Абхазии. Россиянин утонул во время плавания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Житель города Иваново Российской Федерации Рябчиков Игорь Юрьевич 1972 года рождения утонул сегодня утром в районе села Алахадзы Гагрского района", — говорится в сообщении министерства.

За помощью к спасателям обратились друзья Игоря, которые вместе с ним отдыхали на юге. Сотрудники МЧС сразу выехали на место ЧП.