Россиянин утонул в море в Абхазии
В Гагрском районе Абхазии в море утонул российский турист из Иванова
Трагический инцидент произошёл утром 17 сентября в море в Абхазии. Россиянин утонул во время плавания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
"Житель города Иваново Российской Федерации Рябчиков Игорь Юрьевич 1972 года рождения утонул сегодня утром в районе села Алахадзы Гагрского района", — говорится в сообщении министерства.
За помощью к спасателям обратились друзья Игоря, которые вместе с ним отдыхали на юге. Сотрудники МЧС сразу выехали на место ЧП.
Ранее Лайф рассказывал о героическом подвиге 15-летней россиянки, которая в одиночку вытащила из моря в Абхазии тонувшего мальчика. ЧП произошло на пляже Пицунды. Как оказалось, ребёнок начал захлёбываться из-за судорог.
Unsplash / Janosch Lino