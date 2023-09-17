Гол Изидора в дебютном матче помог "Зениту" разгромить "Рубин" в Казани

Санкт-Петербургский "Зенит" одержал крупную победу в выездном матче с казанским "Рубином" (3:0) в восьмом туре Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт уже на восьмой минуте открыл французский нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор, перешедший недавно из "Локомотива". Для него эта игра за "Зенит" стала дебютной. Ещё два гола в ворота хозяев отправили во втором тайме колумбийский форвард Матео Кассьерра (56-я) и бразильский полузащитник Клаудиньо (59-я).

"Зенит" занимает второе место с 17 очками, отставая от "Краснодара" на одно. "Рубин" идёт 13-м с шестью очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с "Локомотивом", а команда Рашида Рахимова отправится в гости к "Факелу", который сегодня сыграл вничью с "Уралом" на выезде — 0:0.