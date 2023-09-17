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17 сентября, 16:43

Гол Изидора в дебютном матче помог "Зениту" разгромить "Рубин" в Казани

<p>Вильсон Изидор забил "Рубину" в дебютном матче за "Зенит". Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2023-09-17-rubin-zenit-peterburzhtsy-oderzhali-uverennuyu-pobedu-.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Вильсон Изидор забил "Рубину" в дебютном матче за "Зенит". Обложка © ФК "Зенит"

Санкт-Петербургский "Зенит" одержал крупную победу в выездном матче с казанским "Рубином" (3:0) в восьмом туре Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт уже на восьмой минуте открыл французский нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор, перешедший недавно из "Локомотива". Для него эта игра за "Зенит" стала дебютной. Ещё два гола в ворота хозяев отправили во втором тайме колумбийский форвард Матео Кассьерра (56-я) и бразильский полузащитник Клаудиньо (59-я).

"Зенит" занимает второе место с 17 очками, отставая от "Краснодара" на одно. "Рубин" идёт 13-м с шестью очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с "Локомотивом", а команда Рашида Рахимова отправится в гости к "Факелу", который сегодня сыграл вничью с "Уралом" на выезде — 0:0.

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Ранее стало известно, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера ФК "Сочи". Новым наставником команды назначен Александр Точилин, который ранее был ассистентом Хохлова.

Никита Никонов
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