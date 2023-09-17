Американский журналист: Жители США перестают верить лжи "демонов" из Белого дома о России

Русофобия в США не растёт, а, наоборот, падает. Также в Соединённых Штатах увеличивается поддержка России. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил американский журналист Чарльз Баусман.

По его словам, американские власти на протяжении долгого времени засоряли информационное поле байками о том, какая Россия плохая и что она якобы представляет угрозу всему миру. Однако простой народ устал от всего этого, из-за чего в стране развернулась "самая удивительная битва за свободу во всей истории человечества". Как отметил Баусман, люди наконец начали противостоять тем "психопатам, монстрам и демонам", которые захватили власть в Штатах. А кто из них выиграет — покажет время.

"Нынешние власти контролируют СМИ. И они кричат во весь голос, что Россия хуже нацистской Германии. Они то же самое говорят о Китае. А большинство американцев в это не верят. Потому что они уже поняли, с кем имеют дело. Они понимают, что находятся в крайне опасной ситуации, когда у людей отняли последние выборы. Просто их нагло украли. Что президент просто какой-то подставной маразматик", — высказался Баусман.